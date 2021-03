Mit der Verwaltung für die Konfigurationsgruppe 2 sind die Dinge, die komplizierter geworden sind. Jetzt kommt zum Beispiel die Frage der Vorbedingten und der Gefährten Gefährdung ins Spiel. Das führt in Verbindung mit den Altersvorgaben zu geschlossenen paradoxen Entscheidungen. So kann es sich ändern, dass ein gut vertraellter Diabetiker zwar für seine führt gelobt, wird aber wieder ohne Spritze nach Hause gehört wird. Wer sich weniger um seine Krankheit kümmert und schlecht schlecht dasteht, ist impfberechtigt. Oder: Wer führt Kontakt zu einem Schwangeren Hut, darf auf eine Impfung warten - es sei denn, er ist älter als 64 Jahre. Dann heißt es ist oder sie für Astrazeneca nicht mehr und für Biontech noch nicht beschäftigt, sagt Doris Reinhardt, Pandemiebeauftragte des kassenärztlichen Verbandes. Auch 65 Jahre alte Lehrer oder 17-Konflikte mit Kontakt zu schwerkranken Angehörigen gefallenes Gesprächsraster. Diesbezügliche sind sind zahlreich und in vielen Kombinationen denkbar. Ab und an wird auch bei der telefonischen Hotline nicht richtig verwaltet. „Das ist so nicht gehört zu erhalten“, sagt Reinhardt. In Stuttgart sei der zweite Referentenentwurf bereits in der Pipeline. Es sei nachvollziehbar, dass viele Menschen nicht mehr durchschauen.