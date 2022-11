In keiner anderen Region in Deutschland sind die Menschen gesünder als im Kreis Tübingen. Das ergibt sich aus dem Morbiditäts- und Sozialatlas, den die Krankenkasse Barmer erstellt hat. In ganz Deutschland gibt es keinen Stadt- oder Landkreis mit einem niedrigeren Wert. Lediglich der Landkreis Freising in Bayern weist dieselbe geringe Krankheitslast aus.

Der am Mittwoch vorgestellte Atlas zeigt auf der Basis der Versicherten-Daten, wie stark die Menschen unter anderem in Baden-Württemberg von Krankheit betroffen sind. Die Krankheitslast oder Morbidität misst die Häufigkeit von Erkrankungen.

1,0 ist als Bundesdurchschnitt festgelegt. Darüber liegt der Hohenlohekreis mit einer Gesamtbelastung von 1,06. Gefolgt von Pforzheim und Mannheim mit einem Wert von je 1,04.

Silbermedaille für das Ländle

Insgesamt betrachtet schneidet Baden-Württemberg nach Angaben von Barmer-Landesgeschäftsführer Winfried Plötze bei der Belastung durch Krankheiten aber überaus gut ab: Der Südwesten sei das Flächenland, dessen Menschen mit einem Wert von 0,88 die geringste Krankheitslast zu tragen habe, sagte er bei der Vorstellung der Daten. „Wenn das ein Wettbewerb wäre, könnte man sagen, dass Baden-Württemberg die Silbermedaille hat.“ Gold ginge demnach an den Stadtstaat Hamburg.

Die Stadt Karlsruhe liegt mit 0,89 ein kleines bisschen über dem Landesdurchschnitt, der Landkreis erreichte einen Wert von 0,92. Gesünder sind die Menschen im Ortenaukreis. Der liegt mit einem Wert von 0,82 unter dem Baden-Württemberg-Schnitt.

In Baden-Baden ergibt sich ein Wert von 0,96. Bei den Ergebnissen spielen unterschiedliche Faktoren eine Rolle. Besonders gesund seien Menschen in Regionen, die wirtschaftlich gut dastehen und in denen es viele junge Menschen gibt.

Nach Einschätzung Plötzes bildet die Barmer-Zahlensammlung die gesundheitliche Situation im Südwesten realistisch ab. So könnten detaillierte Aussagen gemacht werden zu wichtigen Krankheiten, regionalen Unterschieden, zum Einfluss von Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung und Branche auf die Krankheitslast. Der Atlas zeigt auch Zusammenhänge auf. Ein Beispiel: Besonders hoch ist die Zahl der Migräne-Fälle in Kreisen mit einem höheren Frauenanteil.

Nord-Süd-Gefälle bei Hautkrankheiten

Dem Morbiditäts- und Sozialatlas zufolge sind die Menschen im Landkreis Tübingen auch am geringsten von Herzerkrankungen betroffen. Hier liegt der Anteil bei 176 Fällen je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner, das entspricht fast einem Drittel weniger als im Bundesdurchschnitt. Freiburg und der Landkreis Lörrach haben mit 189 und 190 Fällen eine um etwa ein Viertel geringere Betroffenheit bei Herzerkrankungen als im Bundesschnitt.

Bei Hauterkrankungen gibt es in Baden-Württemberg ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Der Kreis mit den wenigsten Hauterkrankungen ist Tuttlingen mit 105 Fällen je 1.000 Einwohner. Am stärksten betroffen sind in dieser Krankheitsgruppe die Menschen im Main-Tauber-Kreis, für den 177 Fälle je 1.000 Einwohner hochgerechnet wurden.

Während Baden-Württemberg bei Gicht und Arthritis, Adipositas sowie HIV und Aidserkrankungen Fallzahlen unterhalb des Bundesdurchschnitts aufweist, liegt es bei Depressionen, chronischer Hepatitis und Multipler Sklerose darüber.

Für den Atlas hat die Barmer nach eigenen Angaben die Daten der stationären und ambulanten Behandlungen ihrer Versicherten aus den Jahren 2018 bis 2020 ausgewertet. Von diesen lebten rund 777.000 in Baden-Württemberg. Die Zahlen sollen fortlaufend aktualisiert werden. Die Studie ist laut Plötze repräsentativ.