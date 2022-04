Kreisräte im Ortenaukreis bekommen mehr Geld: Reich wird man damit nicht

Auch die Arbeit im Kreisrat muss entsprechend entlohnt werden. In Ortenau soll deshalb in einer Sitzung am 3. Mai eine neue Satzung verabschiedet werden. Doch wie viel Geld verdienen Kreisräte überhaupt?

Wer glaubt, als ehrenamtlich tätiger Kreispolitiker am Ende des Monats eine gute Stange Geld nach Hause schleppen zu können oder mit seiner Tätigkeit gar reich zu werden, liegt daneben.

Das zeigt der Blick in den Entwurf der neuen Satzung, die der Kreistag in seiner Sitzung am 3. Mai verabschieden soll – und wohl auch wird. Denn der Verwaltungsausschuss hat die von der Verwaltung ausgearbeitete Vorlage fast einstimmig gebilligt.

Lediglich AfD-Kreisrat Thomas Seitz konnte sich nicht zu einem „Ja“ durchringen, mag auch die bisherige Satzung bereits sieben Jahre alt sein. Doch weil für diese finanzielle Weiterentwicklung der, so meinte er, „falsche Zeitpunkt“ gewählt worden sei, entschied er sich, sich der Stimme zu enthalten.

Kreisräte müssen auch außerhalb der Sitzungen für Bürger und Medien greifbar sein

Landrat Frank Scherer (parteilos) indes verteidigte den Entwurf. Dieser basiere auf einem Vergleich der Entschädigungssätze der anderen Landkreise in Baden-Württemberg. Demnach läge der Ortenaukreis fortan im Mittelfeld, ohnehin seien die Entschädigungssätze der Städte im Ländle nicht mit denen der Landkreise vergleichbar.

Scherer begründete die vorgeschlagene Erhöhung mit der in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Inanspruchnahme der Kreisrätinnen und Kreisräte durch das Amt. Die Beratungsunterlagen hätten an Umfang, aber auch an Komplexität deutlich zugenommen, ebenso Sitzungsdichte und Sitzungsdauer.

Zudem sollte man nicht verkennen, dass Kreisräte auch außerhalb der üblichen Sitzungen häufig für Bürger und Medienleute greifbar sein müssen.

Sprecher der Ausschüsse sollen künftig monatliche Aufwandsentschädigung erhalten

Die Sprecher der verschiedenen Ausschüsse sollen künftig eine monatliche Aufwandsentschädigung von 105 Euro erhalten – statt bisher 75. Gewöhnliche Kreisräte sollen künftig 60 statt 30 Euro bekommen. Lediglich bei den Fraktionsvorsitzenden soll sich nichts ändern, sie sollen sich weiterhin mit 200 Euro begnügen.

Erhöht werden soll auch das Sitzungsgeld. Gab es bisher für Sitzungen von bis zu vier Stunden 45 Euro pro Person, sollen es künftig 55 sein. Für Hin- und Rückfahrt werden dabei jeweils eine Stunde angerechnet.

Bei den Reisekosten empfiehlt die Verwaltung künftig eine Anpassung an das Landesreisekostengesetz, dann müsse nicht auf jede Rechtsänderung ständig mit einer Satzungsänderung reagiert werden.

2018 erhielten 87 Kreisräte rund 155.000 Euro

Durch die Neufassung dieses Landesgesetzes werde nun auch eine Entschädigung bei der Verwendung anderer Fahrzeuge als dem Pkw, etwa der Fahrt mit einem E-Bike, gewährt, und zwar in Höhe von 25 Cent pro Kilometer.

2018, im Jahr vor der letzten Kreistagswahl, hat der Ortenaukreis an die damals 87 Kreisrätinnen und Kreisräte insgesamt rund 155.000 Euro an Aufwandsentschädigungen und Kilometergeld bezahlt.