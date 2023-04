Kreistag beschließt Acherner Neubau des Ortenau-Klinikums

Der Verwaltungsrat des Ortenau-Klinikums hat neulich den ersten Schritt gemacht, der Kreistag am Dienstag den wichtigen zweiten: Er hat den Klinikneubau am Standort „Brachfeld“ in Achern offiziell beschlossen. Mehrfach war in der Sitzung von einem Leuchtturmprojekt die Rede. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 157,9 Millionen Euro.

Der Klinikneubau ist Teil der Klinik-Agenda 2030. Er soll als Grund- und Regelversorger mit 234 Betten Anlaufstelle für Patienten vor allem aus der nördlichen Ortenau werden. Die 650 Beschäftigten sollen sich künftig pro Jahr um 14.000 stationäre und 19.000 ambulante Fälle kümmern. Der Neubau umfasst fünf Ebenen mit 14.440 Quadratmeter Nutz- und 32.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche. Der Energiebedarf wird über drei Grundwasserwärmepumpen abgedeckt. Auf fossile Energieträger wird verzichtet.

Bereits im November 2020 hat der Kreistag das Finanzierungsmodell für die Agenda 2030 beschlossen. Für den Klinikneubau Achern war darin ein Gesamtbudget in Höhe von 155 Millionen Euro vorgesehen, davon 121 Millionen für den klinischen Betrieb sowie 34 Millionen Euro als Sicherheitspuffer und Indexbudget (Baupreisentwicklung). Der Kreistag hat in der Folge beschlossen, das Gebäude als Effizienzgebäude 40 zu errichten.

Kreistag bewilligt Mehrkosten in Höhe von 6,25 Millionen Euro

Die Mehrkosten in Höhe von 6,25 Millionen Euro sollten über Bundesfördermittel finanziert werden. Diese Förderungsmöglichkeit ist inzwischen entfallen, der Kreistag wollte dennoch am hohen energetischen Standard festhalten und hat die Mehrkosten bewilligt. Die aktuelle Kostenberechnung ergab nun den Betrag von 157,9 Millionen Euro.

Dass der Klinik-Neubau in Achern kommen wird, war schon lange in trockenen Tüchern. Der Kreistagsbeschluss dennoch mehr als eine Formalie. Die Ausführungsplanung hat längst begonnen. Bis spätestens September soll der Förderantrag beim Land eingereicht sein, im vierten Quartal könnten bestenfalls die Bauarbeiten beginnen. Die Fertigstellung wird für Ende 2026 erwartet. Ab dem zweiten Quartal 2027, so Andreas Wasner vom gleichnamigen Projektentwickler aus dem bayerischen Bad Griesbach in der Sitzung am Dienstag, soll die Klinik voll genutzt werden.

Landrat Frank Scherer sprach von einem „Beschluss von historischer Dimension“. Keine fünf Jahre nach der Verabschiedung der Klinik-Agenda 2030 habe der Ortenaukreis gezeigt, „dass er nicht nur Krise kann, sondern auch Zukunft“.

Von einem „sehr schönen Projekt“ und einem „perfekten Standort“ sprach CDU-Sprecher Klaus Muttach: Der amtierende Acherner OB wird den ersten Spatenstich noch vor Ende seiner Amtszeit setzen können. Er hoffe nun, dass ähnliche Schritte bald auch an den anderen Klinik-Standorten folgen werden.

Christian Huber (Freie Wähler) meinte voller Genugtuung, dass der eine oder andere Landkreis in Deutschland nun voller Respekt auf den Ortenaukreis schauen dürfte, ähnlich Eberhard von Hodenberg (FDP) und Nils Günnewich (Grüne). Jens Uwe Folkens, SPD-Kreisrat und früherer Chefarzt am Klinikum in Offenburg, zeigte sich überzeugt, dass das Projekt bald auch von den einstigen Kritikern positiv bewertet werde. Mit dem baldigen Klinik-Leuchtturm in der Mitte, womit er den geplanten Standort im Holderstock in Offenburg meinte, sowie den beiden „Positionslichtern“ im Süden (Lahr/Standort noch offen) und Norden (Achern) werde das Ortenau-Klinikum eines Tages sehr gut aufgestellt sein.

Von einem „großen Wurf“ gar sprach AfD-Sprecher Günter Geng, derweil Lukas Oßwald (LiLO) sich wünschte, dass nicht nur auf den Baukörper geschaut werde, sondern fürs Personal gute Perspektiven entwickelt werden.

HNO-Belegabteilung am bestehenden Klinikum Achern wird geschlossen

Der Kreistag hat am Dienstag außerdem beschlossen, dass der Betrieb der belegärztlich geführten HNO-Abteilung (Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde) am bestehenden Klinikum Achern zum 30. September eingestellt wird. Über eigene HNO-Ärzte verfügt die Klinik nicht. Die Anzahl an HNO-Patienten in Achern war laut Klinikleitung zuletzt „extrem gering“, in den beiden vergangenen Jahren habe sie bei lediglich 30 bis 40 Fällen gelegen.

Der Trend gehe verstärkt zur „Ambulantisierung“. In Einvernehmen mit dem Belegarzt sei man übereingekommen, die belegärztlichen Strukturen aufzulösen. Die ambulante Versorgung sei weiterhin in dessen Praxis sichergestellt, die stationäre Versorgung erfolge in der „hochspezialisierten“ HNO-Klinik am Ortenau-Klinikum Lahr.