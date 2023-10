Mit den Profis von Küchenstudio Hahn zur Traumküche

Wer hat es nicht selbst erlebt? In der Küche wird gemeinsam gekocht und mit Freunden noch bis spät in die Nacht gefeiert. Nicht umsonst gilt der Spruch: „Die besten Parties finden in der Küche statt.“ Aber dafür braucht es natürlich auch die passende Küche, die als hochwertig funktionaler aber auch optisch ansprechender Wohlfühlraum zur Verfügung steht.

Die Reise zur persönlichen Traumküche muss man zum Glück nicht alleine antreten. Das eingespielte Team vom Küchenstudio Hahn verbindet jahrelange Erfahrung mit individueller Planung und höchstem Qualitätsanspruch. Mit viel Liebe zum Detail werden Küchenträume wahr gemacht und perfekt umgesetzt.

Von der Planung bis zum Einbau in den besten Händen

Das Erlebnis „Küche“ wird von der fotorealistische Planung am Computer bis hin zum Einbau der neuen Traumküche dargestellt und verwirklicht. Von der Designerküche bis zur Küche im Landhausstil ist für jeden Geschmack das Richtige dabei.

Wie groß die Auswahl ist, davon können sich die Kunden in der 350 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche mit 14 Küchen überzeugen. Heute gibt es in modernen Grundrissen kaum noch geschlossene Räume, Küche - Essen – Wohnen, alles wird offen gestaltet, wobei die Küche meist der Lebensmittelpunkt ist.

Mit dem Küchenstudio Hahn ist man immer am Puls der Zeit. Fachlich kompetent berät Wilfried Hahn schon seit 30 Jahren zusammen mit seinem Team Karina Hahn, Nicolina Fischer und Petra Kiesel. Sie kombinieren neueste Technik mit ansprechendem Design.

Man findet das Küchenstudio in Mösbach gegenüber der Kirche in zwei Häusern. Hier in den Ausstellungen gibt es alles, was man sich für seine Traumküche wünscht. Ob klassische Küchenzeile, zentrale Kücheninsel oder elegante Eckeinbauküche - das Team vom Küchenstudio berät flexibel und geht auf die Wünsche seiner Kunden ein.

Mit dem leistungsstarken Montageteam zum Ziel

Zum erstklassigen Service gehört auch das leistungsstarke Montageteam. Die erfahrenen Schreiner kümmern sich um den Aufbau ihrer Küche sowie um den Austausch von Elektrogeräten und Arbeitsplatten.

Auf Wunsch werden auch die kompletten Vorarbeiten wie Elektro- und Sanitärinstallationen koordiniert, um eine gesamtheitliche Raumgestaltung zu ermöglichen. Es ist der Anspruch, den das gesamte Team der Küchenprofis aus der Ortenau an sich selbst stellt – freudige Gesichter der Kunden nach dem Einbau des neuen Schmuckstückes – der Küche.