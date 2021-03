Ladenöffnungen: Sozialministerium pfeift den Ortenaukreis wohl zurück

Offenburg. Der Ortenaukreis wird vermutlich an diesem Donnerstag die am 6. März verfügte Öffnung des Einzelhandels und andere Lockerungen der Corona-Regeln wieder zurücknehmen müssen. Die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen im Kreis ist nach den jüngsten Zahlen des Sozialministeriums auf 81,2 angestiegen. Und der Verweis darauf, dass es nach Einschätzung des Gesundheitsamts kein so genanntes diffuses Infektionsgeschehen gebe, scheint nicht mehr haltbar zu sein.

Das Landratsamt am Mittwoch nochmals bekräftigt, dass man bis zu einer Entscheidung des Ministeriums an den am 6. März verfügten Lockerungen an der Öffnung des Einzelhandels festhalte. Die ist aber offenbar inzwischen gefallen: Wie ein Sprecher von Minister Manne Lucha am Mittwoch auf Medienanfragen hin erklärte, gehe man nach fachlicher Prüfung sehr wohl von einem diffusen Geschehen aus. Dies wolle man dem Landrat zeitnah mitteilen.

Pressekonferenz kurzfristig anberaumt

Das scheint inzwischen auch geschehen zu sein. Das Offenburger Landratsamt hat noch am Mittwochabend kurzfristig zu einem Pressegespräch für diesen Donnerstagvormittag eingeladen. Thema: „Aktueller Stand der Corona-Entwicklung im Kreis“. Von 10 Uhr an will der Kreis informieren. Dabei ist davon auszugehen, dass man nicht mehr an den Lockerungen festhalten kann, für die eine anhaltende Inzidenz von unter 50 die Grundlage war. Das hieße beispielsweise für den Einzelhandel, dass er auf Terminvereinbarungen, neudeutsch „click & meet“, umstellen müsste. Es sei denn, der Kreis widersetzt sich dem Ministerium.

Wenige Stunden vorher hatte ein Sprecher von Landrat Frank Scherer noch in einer Presseerklärung darauf verwiesen, dass die Abstimmung mit dem Sozialministerium seit dem Sonntag laufe, dass aber das Gesundheitsamt „nach wie vor kein diffuses Infektionsgeschehen im Ortenaukreis feststellen“ könne. Zum Hintergrund: Diffus ist das Geschehen in der Regel, wenn Infektionen an vielen Orten, oft auch in kleinerem Rahmen, und mit teilweise nicht mehr nachvollziehbarer Quelle stattfinden.

Zahlen sprechen deutliche Sprache

Mit dieser Unterscheidung soll verhindert werden, dass ein Ausbruch mit vielen Betroffenen zum Beispiel in einem Betrieb, einer Schule oder einer Kita, den man, wenn er einmal erkannt ist, gut kontrollieren kann, die Bilanz eines gesamten Landkreises auf den Kopf stellt.

Allerdings sprechen bereits die vom Kreis seit Tagen veröffentlichten Infektionszahlen eine deutliche Sprache. Sie sind durchaus diffus. So verteilen sich die am Mittwoch bekannt gegebenen 78 registrierten Neuansteckungen auf 25 der insgesamt 51 Städte und Gemeinden im Kreis – ohne erkennbaren regionalen Schwerpunkt.

Mutanten sind angekommen

Laut Landratsamt sind auch die mutierten Viren inzwischen im Ortenaukreis etabliert. Die ersten Mutanten seien bereits im Dezember aufgetreten, inzwischen gebe es 682 Nachweise der hoch ansteckenden Varianten. In 590 Fälle war es die britische Mutation, in fünf Fällen die südafrikanische oder brasilianische. Bei den übrigen Proben stehen noch Untersuchungen aus.

13.464 Menschen haben sich im Ortenaukreis bislang infiziert, 487 sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.