Dieb nach Rollerdiebstahl in Lahr vorläufig festgenommen

Ein Zeuge hat am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr beobachtet, wie sich zwei Personen an einem Roller in Orschweier zu schaffen machten. Im Laufe des Vortages wurde am Bahnhof Lahr bereits ein Motorroller entwendet, teilte die Polizei mit. Der Roller und der mutmaßliche Dieb konnten am Donnerstag dann am Bahnhof in Mahlberg-Orschweier ermittelt werden.

Zeuge hielt beide Personen bis zum Eintreffen der Polizei fest

Der Zeuge hielt die beiden Personen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest und die Beamten konnten die beiden überprüfen. Wie sich herausstellte, war der eine Mann offenbar im Glauben, der Roller gehöre seinem Begleiter. Unterdessen kamen bei dem 14-jährigen Tatverdächtigen Zweifel an seiner Geschichte zu den Eigentumsverhältnissen auf.

Nach der Sicherstellung des Rollers und Ermittlung des tatsächlichen Eigentümers erwartet den Jugendlichen nun ein Ermittlungsverfahren.