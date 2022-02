Am Mittwoch

15.000 Euro Sachschaden: 87-jähriger Autofahrer kollidiert mit Einkaufswagenbox in Lahr

Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag in Lahr in ein Einkaufswagenhäuschen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums gefahren. Er verursachte einen enormen Sachschaden.