16-Jährige aus Lahr seit Anfang Juni vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Seit Mittwoch, den 7. Juni 2023, wird die 16-jährige Jacklynn F. vermisst. Das Mädchen verließ an dem Tag gegen 21:00 Uhr unerlaubt das Jugendhilfezentrum ISKIZ in Lahr und kehrte bislang nicht zurück. Die Vermisste hat mehrere Hinwendungsorte im Bereich Kehl und war in der Vergangenheit mehrfach abgängig.

Es kann aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen in einer hilflosen Lage befindet. Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, schlank/hager, hat schulterlange braune Haare, braune Augen, Narben am linken Unterarm und trägt möglicherweise ein Nasen-Piercing.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Offenburg unter der Rufnummer 0781/21-2820 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.