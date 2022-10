21-Jähriger bedroht Frau in Linienbus in Lahr

In einem Linienbus in Lahr hat am Donnerstag ein Mann eine Frau bedroht. Danach erstattete die Frau Anzeige. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein 21-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag eine 24-jährige Frau in einem Linienbus in Lahr mehrfach bedroht. Nun suchen die Ermittler Fahrgäste, die das Geschehen beobachten haben, teilte die Polizei mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr in der Buslinie 106 zwischen dem Bahnhof Lahr in Richtung Meißenheim. Die Frau erstattete am frühen Abend nachträglich Anzeige gegen den Mann.