Angreifer haben am Dienstagabend einen jungen Mann mit einem Messer attackiert und dadurch verletzt. Dem Mann gelang die Flucht.

Ein 21-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend von Unbekannten in der Tiergartenstraße in Lahr attackiert und verletzt worden.

Mann konnte vor Angreifern fliehen

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer den 21-Jährigen gegen 23.25 Uhr aus unbekannten Gründen zunächst mit Schlägen und auch mit einem Messer angegriffen haben. Der junge Mann ergriff daraufhin die Flucht.

Ein aufmerksamer Zeuge nahm den Leichtverletzten in seinem Auto auf und fuhr ihn zur Polizei. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.