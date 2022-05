28-Jährige fährt in Lahr unter Drogeneinfluss durch Zaun

Unter Drogeneinfluss hat eine 28-Jährige am Dienstagnachmittag in Lahr einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 14.15 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Archimedesstraße unterwegs.

Hier kam sie von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Zaun und bretterte auf ein Firmengelände, wo sie in einen geparkten Wagen krachte.

Während die Frau bei ihrer Irrfahrt unverletzt blieb, traf es die beiden Fahrzeuge schwerer. An ihnen entstand ein Gesamtschaden von knapp 15.000 Euro. Die 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben.