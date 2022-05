32-Jähriger liefert sich hitzige Verfolgungsjagd mit der Polizei in Lahr

Ein Autofahrer hatte sich einer Polizeikontrolle am Freitagmorgen in Lahr entzogen und ist mit viel zu hoher Geschwindigkeit vor den Beamten geflüchtet.

Ein 32-Jähriger hat sich am frühen Freitagmorgen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Lahr geliefert und hätte beinahe mehrere Personen verletzt.

Wie die Beamten mitteilten, beabsichtigte die Polizei gegen 0.30 Uhr den Autofahrer in der Biermannstraße zu kontrollieren. Der 32-Jährige setzte daraufhin zur Flucht an und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Heiligenstraße/Zeppelinstraße davon.

Über die Flugplatzstraße, durchfuhr er die Kreisverkehre in der Rheinstraße und Offenburger Straße/B3 entgegengesetzt. Auf der Dinglinger Hauptstraße beschleunigte der 32-Jährige nochmals. Als ein Streifenwagen den weiteren Weg an der Einmündung zur Martin-Luther-Straße blockierte, geriet das Auto des Flüchtigen ins Schwanken.

Passanten mussten sich in Sicherheit bringen

Bei der weiteren Fahrt über die Martin-Luther-Straße kreuzte der Mann die Schwarzwaldstraße mit rund 80 km/h und überfuhr am Ende der Martin-Luther-Straße die Grünfläche und den angrenzenden Fahrradweg.

Dadurch gelangte er auf den Parkplatz des Hallenbades der Realschule und bog auf das Schulgelände. Um nicht von dem 32-Jährigen erfasst zu werden, mussten mehrere Personen zur Seite rennen.

Auto bleibt zwischen zwei Gebäuden stecken

Als der Mann mehrere Treppenstufen hinunterfuhr, durchbrach er einen Zaun und blieb zwischen zwei Gebäudeseiten stecken. Die Polizei konnte den Fahrer daraufhin vorläufig festnehmen.

Ein folgender Urintest ergab, dass der Mann wahrscheinlich unter Betäubungsmitteln stand, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zudem stellte sich heraus, dass dem 32-Jährigen der Führerschein bereits in der Vergangenheit entzogen wurde.