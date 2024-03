37-Jähriger mit über 2,7 Promille auf E-Scooter in Lahr unterwegs

Zeugen haben am Donnerstagabend gegen 21 Uhr einen alkoholisierten Fahrer auf einem E-Scooter in der Offenburger Straße in Lahr gemeldet. Der 37-jährige Mann fuhr auf einem Gehweg in Schlangenlinien und stürzte dann aufgrund seiner Alkoholisierung, teilte die Polizei mit.

Mann mit über 2,7 Promille unterwegs

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Außerdem stellten die Beamten fest, dass das Versicherungskennzeichen des E-Scooters überschrieben war. Den Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung und Alkohol am Steuer.