Am Sonntagabend ist in Lahr eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch ohne Probleme löschen

Eine Gartenhütte in der Ersteiner Straße in Lahr ist am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in Brand geraten. Die Polizei teilte mit, dass die Feuerwehr das Feuer löschen konnte, ohne dass sich jemand verletzte.

Der Brand führte zu 5.000 Euro Sachschaden

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.