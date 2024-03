Ein 62-Jähriger hat in Lahr einen 39-Jährigen geschlagen. Der Täter suchte den Mann anschließend in seiner Wohnung auf und attackierte ihn.

Ein 62-Jähriger hat am Donnerstagmittag gegen 14.15 Uhr in der Flugplatzstraße in Lahr einen 39-Jährigen attackiert und geschlagen.

Nach Angaben der Polizei schlug der 62-Jährige dem 39-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend suchte er den 39-Jährigen in seiner Wohnung auf und attackierte diesen.

Täter reagiert aggressiv auf Polizei

Beim Erblicken der Polizei zeigte sich der Täter unkooperativ und verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.