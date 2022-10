66-Jähriger schlägt Kontrahenten in Wohnung in Sulz krankenhausreif

Am frühen Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 66-Jähriger seinen Mitbewohner geschlagen.

Die Beamten wurden in die Straße „Dammenmühle“ gerufen, in welcher der Tatverdächtige ein fünf Jahre älteres Gegenüber in einer gemeinsam bewohnten Unterkunft derart mit Schlägen traktiert haben soll, dass dies für das Opfer einen Krankenhausaufenthalt nach sich zog.

Die Hintergründe sind nun Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.