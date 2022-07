69-Jähriger in Lahr bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag ist ein 69-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann ist mit seinem Krankenfahrstuhls von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Pkw kollidiert.

Ein 69 Jahre alter-Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Sonntagnachmittag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, führ der Mann auf der Werderstraße entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand in nördliche Richtung, als aus noch ungeklärten Gründen sein elektronisches Gefährt kurz nach 16.30 Uhr unvermittelt auf die rechte Fahrbahn gesteuert habe.

Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin war hier gleichzeitig in nördliche Richtung unterwegs und erfasste das plötzliche Hindernis. Hierdurch wurde der 69-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen.