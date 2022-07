Alkoholisiert und ohne Führerschein hat ein Rollerfahrer in Lahr einen Verkehrsunfall verursacht

Zu einer Kollision zwischen einem Rollerfahrer und einer 61-jährigen Autofahrerin ist es am Sonntagnachmittag in Lahr gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher war wohl stark alkoholisiert.

Eine missachtete Vorfahrt hat am Sonntagmittag in der Flugplatzstraße auf Höhe der Kreuzung zur Zeppelinstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 13.15 Uhr ein 25-jähriger Rollerfahrer in die Kreuzung ein, ohne der von rechts kommenden 61-jährigen Autofahrerin Vorrang zu gewähren.

Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Beamte des Polizeireviers Lahr stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der mutmaßliche Verursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.

Der 25-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme im Klinikum Lahr unterziehen und hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.