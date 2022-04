Alkoholisierter Fahrer gefährdet Kinder und verursacht Unfall in Lahr

Mit über zwei Promille ist ein Mann am Donnerstagabend in Lahr mit dem Auto unterwegs gewesen und hat einen Unfall verursacht. Seine beiden Kinder saßen im Fahrzeug.

Ein 45 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagabend durch verantwortungsloses Verhalten im Straßenverkehr mehrere Personen in Lahr gefährdet. Mit über zwei Promille saß er gegen 21.10 Uhr hinter dem Steuer seines Fahrzeugs, teilte die Polizei mit. Dabei brachte er auch seine beiden Kinder im Fahrzeug in Gefahr.

In der Dr. Georg-Schaeffler-Straße hat der 45-Jährige das Rotlicht einer Ampel missachtet. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender Fahrer auf einen gesperrten Straßenabschnitt ausweichen. Dieser hat sich hierbei einen Schaden in noch unbekannter Höhe am Unterboden seines Fahrzeugs zugezogen.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten nach Ankunft fest, dass die beiden Kinder des alkoholisierten Unfallverursachers im Auto mitfuhren und zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Die Kinder wurden in die Obhut ihrer Mutter übergeben. wurden, führte der Weg des 45-Jährigen zur Erhebung einer Blutprobe zu einem Arzt.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe wurde vorgenommen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.