Arbeitsunfall in Lahr: Mann zwischen Fahrzeug und Container eingeklemmt

Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung, als der Mann es gerade enteiste. Zeugen konnten ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Ein Arbeitsunfall in einem Betrieb in Lahr hat am späten Donnerstagabend Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Polizei war ein 30-Jähriger gegen 23.30 Uhr damit beschäftigt, die Scheibe eines Fahrzeuges von Eis zu befreien.

Aus noch ungeklärter Ursache setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung und zog den Mann mit. Er wurde zwischen dem Fahrzeug und einem Container eingeklemmt.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und eilten dem Mann zu Hilfe. Nachdem Rettungskräfte den 30-Jährigen vor Ort versorgt hatten, brachten sie ihn in eine nahegelegene Klinik.