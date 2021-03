Ariane Herzog aus Kippenheim in der Ortenau ist Chefin des einzigen österreichischen Salzherstellers

Ariane Herzog aus Kippenheim in der Ortenau hat es in den Süden gezogen. Sie steuert Österreichs einzigen Salzhersteller mit 1,2 Millionen Tonnen Jahresproduktion - und der sitzt natürlich im Salzkammergut.

Ihre Liebe gilt nicht nur dem Salz in der Suppe: Ariane Herzog aus Kippenheim leitet als erste Frau die Salzproduktion in der 417-jährigen Geschichte der Salinen Austria AG in Ebensee im Salzkammergut. Die Bergbauingenieurin muss sich seit Beginn ihres Studiums in einer klassischen Männerdomäne durchsetzen - für sie inzwischen Normalität. „Als Frau in solchen Jobs muss man mehr liefern“, sagt sie.

Sie habe immer einen Beruf ergreifen wollen, in dem man gestalten kann. In der Saline Ebensee stellen rund 150 Mitarbeiter pro Jahr 1,2 Millionen Tonnen Salz her. Für sie ist Ariane Herzog verantwortlich. „Salz ein spannender Rohstoff mit vielen Möglichkeiten. Es ist für den Menschen lebensnotwendig, wird aber auch in der Industrie benötigt“, sagt sie. Etwa für die Herstellung von Chlor, Dünger oder als Auftausalz für den Winter.

Lande Tradition reizte am neuen Job