Auto überschlägt sich bei Unfall: Insassen leicht verletzt

Durch ein zu hohes Tempo hat sich in der vergangenen Nacht ein Auto mit zwei Insassen in Lahr überschlagen. Beide Personen trugen leicht Verletzungen davon.

Bei einem Unfall überschlug sich ein Auto in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Weiherstraße in Lahr. Wie die Polizei mitteilte, erlitten der 19-jähriger Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen.

Aufgrund von einer zu hohen Geschwindigkeit ist das Auto zwischen Lahr und Sulz von der Fahrbahn abgekommen. Dabei kollidierte das Auto mit einem Zaun an der Fahrbahn. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Die beiden Insassen verletzten sich leicht und wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Sachschaden von 7.000 Euro. Ein Abschleppdienst musste das Fahrzeug vom Unfallort abtransportieren.