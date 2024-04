Eine Kollision mit zwei Autos hat sich am Donnerstag ereignet. Dabei entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Ein Verkehrsunfall in Lahr hat am Donnerstagnachmittag zu einem Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro geführt.

Autos stießen beim Abbiegen zusammen

Gegen 15.40 Uhr fuhr ein Autofahrer auf der Johannisstraße in Richtung Schweikhardtstaße, teilte die Polizei mit. Beim Abbiegen an der Einmündung nach links in die Schweikhardtstraße kam es zum Zusammenstoß mit einer vorfahrtsberechtigten, von rechts kommenden Autofahrerin.

Es wurde niemand verletzt.