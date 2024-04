Ein 39-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Lahr einen Auffahrunfall verursacht. Die Polizei bemerkte bei der Unfallaufnahme, dass er betrunken war.

Ein unter Alkoholeinfluss stehender 39-jähriger Autofahrer hat am Sonntagnachmittag einen Unfall in der Rheinstraße in Lahr verursacht. Die Polizeit teilte mit, dass der Mann gegen 16 Uhr auf Höhe der Einmündung zur alten Rheinstraße von hinten auf einen vor ihm verkehrsbedingt bremsendes Auto eines 78-Jährigen auffuhr.

Der Mann kam zur Blutentnahme auf die Polizeistation

Bei einem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher einen Blutalkoholwert von rund 1,5 Promille hatte. Er kam zur Blutentnahme auf die Polizeistation. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.