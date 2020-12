Da er trotz mehrmaliger Aufforderungen und Gewahrsamsandrohung durch die Polizei die Hugo-Eckener-Straße in Lahr nicht verließ, musste ein Betrunkener in Lahr die Nacht in behördlicher Obhut verbringen. Zuvor war er laut Ermittlungen alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs.

Ein alkoholisierter Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hugo-Eckener-Straße in Lahr an einem Auto randaliert. Laut Angaben der Polizei sprachen Beamte gegen 22 Uhr einen Platzverweise gegen den 36-Jährigen aus. Da der Unbelehrbare diesem trotz mehrfacher Aufforderungen und Gewahrsamsandrohung nicht nachkam, nahmen die Beamten ihn in behördliche Obhut.

Es besteht zudem der Verdacht, dass der Mann unmittelbar zuvor mit 1,7 Promille mit einem Fahrrad im Straßenverkehr unterwegs war. Hierzu musste der Verdächtige eine Blutprobe abgeben.