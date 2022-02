Großeinsatz der Feuerwehr

Brand in Lahrer Grundschultoilette – Motiv TikTok-Challenge?

Am Dienstagmorgen ist in einer Toilette der Gutenbergschule in Lahr ein Feuer ausgebrochen. Zuletzt kam es wegen eines TikTok-Trends bundesweit zu solchen Fällen. Ob in diesem Fall ein Zusammenhang besteht, ist unklar.