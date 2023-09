Dieb zweier E-Bikes wird in Lahr von Besitzerin überrascht

Ein Mann hatte es am Sonntag in Lahr auf zwei E-Bikes abgesehen. Als er mit seiner Beute flüchten wollte, kehrt die Besitzerin nach Hause.

Ein vermeintlicher Dieb ist am Sonntag in Lahr auf frischer Tat ertappt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte es der 44-Jährige auf zwei Elektrofahrräder gegen 16.20 Uhr in der Mühlgasse abgesehen.

Er brach gewaltsam das verschlossene Tor der Garage auf und entwendete dann die Fahrräder im Gesamtwert von knapp 14.000 Euro.

Als der Dieb mit seiner Beute den Tatort verlassen wollte, kehrte aber die Besitzerin zurück. Der Mann ließ die Räder zurück und ergriff die Flucht.

Polizei fasst Einbrecher in der Lotzbeckstraße

Die Frau wählte parallel den Notruf und informierte die Polizei über den Vorfall. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten den Flüchtigen daraufhin in der Lotzbeckstraße fest.

Gegen den 44-Jährigen wurde nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet