Drei Mädchen werden in Lahr von jungen Männern angegriffen – Eltern wehren sich

Mehrere Mädchen sind am Montagabend in Lahr von zwei Männern verletzt worden. Als die Eltern einer Jugendlichen den Übergriff bemerken, eskaliert die Situation.

Zwei junge Männer haben am Montagabend in Lahr mehrere jugendliche Mädchen attackiert. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Vogtsortstraße gegen 19.30 Uhr.

Ein 20- und ein 24-Jähriger sollen auf die drei jungen Mädchen losgegangen sein und sie dabei leicht verletzt haben. Weshalb ist bislang noch unbekannt.

Die Eltern eines Opfers bemerkten den Vorfall und mischten sich ein. Während die Mutter ein Pfefferspray einsetzte, soll der Vater auf den 24-Jährigen eingeschlagen haben, heißt es in der Mitteilung weiter.

Polizei erteilt Platzverweis

Die Polizei schlichtete den Vorfall und musste einige Beteiligte wegen ihres aggressiven Verhaltens vom Platz verweisen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.