Durch Unfall in Lahr lebensbedrohlich verletzt? Zeugen gesucht

So soll der 67-Jährige am vergangenen Dienstag gegen 17.50 Uhr gestürzt neben seinem Fahrrad in der Lammstraße in Lahr aufgefunden worden und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden sein, so die Polizei in einer Meldung.

Nachdem er diese selbstständig verließ, soll es in der Albert-Schweitzer-Straße am gleichen Tag gegen 20.40 Uhr erneut zu einem Sturz gekommen sein.

Auch hier wurde der Mann in die Klinik gebracht, wo er inzwischen mit lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt wird.

Weil zu beiden erst nachträglich der Polizei bekannt gewordenen Fällen keine Hinweise zu einem möglichen Unfallablauf vorhanden sind, bitten die Ermittler nun um Zeugenhinweise:

Hinweise gesucht

Wer Hinweise zu den möglichen Unfällen an den genannten Zeiten und den entsprechenden Straßen geben kann, wendet sich unter der Telefonnummer 0781 21-4200 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Offenburg.