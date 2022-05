Ein Landesturnfest der Extraklasse in Lahr – mit neuen Formaten

In Lahr im Schwarzwald haben fast 10.000 aktive Turnerinnen und Turner sowie zahlreiche Tagesgäste bei optimalem Wetter beim Baden-Württembergischen Landesturnfest eine fünftägige Party aus Turnen, Sport und Frohsinn gefeiert. Vom 25. bis 29. Mai begeisterten neben fast 500 Wettkämpfen vom Breiten- bis zum Spitzensport auch die Eröffnungsfeier, verschiedene Shows und Konzerte auf den Bühnen des Turnfestzentrums sowie in der Innenstadt von Lahr die Turnfestteilnehmer.

Höhepunkte war die viermal ausverkaufte Turnfestgala „Diversity – Bunt Erleben“ mit hochklassigen Show-Acts, die Soiree „Show – Gymnastik – Tanz“, die Gala der Älteren, sowie der Show-Wettbewerb „Rendezvous der Besten“. Der Seepark von Lahr entpuppte sich als optimales Festgelände mit zahlreichen Mitmachangeboten für die Besucher, sowie als tolle Kulisse für den „Besonderen Wettbewerb“, einem Teamwettkampf im Paddeln, Schwimmen und Laufen jenseits traditioneller Wettkampfbestimmungen.

Neben dem klassischen Geräteturnen wurden die Wettbewerbe unter anderem auch in der Leichtathletik, im Schwimmen, in Mehrkämpfen, in allen traditionellen Turnspielen, Trampolin- und Rhönradturnen und in Show-Contests ausgetragen. Sportliche Höchstleistungen zeigten die Top-Sportler bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften im Gerätturnen.

Neue Formate beim Landesturnfest kamen gut an

Mit Begeisterung nahmen die Athleten auch neue Formate wie dem Crossfit-Battle „4XF-Games“ oder den „Turn-Warrior“, bei dem es einen Hindernisparcours zu bewältigen galt, wahr. Mit mehr als 2.400 Aktiven erturnten die meisten Athleten ihre Turnfestmedaille im Wahlwettkampf, bei dem sie nach ihren Vorlieben die absolvierten Sportarten auswählen konnten.

Mit dem Festzug und der Abschlussveranstaltung am Sonntag geht das vom Badischen Turner-Bund organisierte Landesturnfest zu Ende. Beim Mitausrichter Schwäbischer Turnerbund wird das nächste Landesturnfest im Jahr 2024 in Ravensburg stattfinden.