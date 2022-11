Einbrecher stehlen mehrere hundert Euro aus Gaststätte in Lahr

Unbekannte sind zwischen Montag und Dienstag in eine Gaststätte in Lahr eingebrochen. Dabei klauten sie Bargeld und beschädigten einen Zigarettenautomaten.

Diebe haben sich im Zeitraum zwischen 22 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag Zugang zu einer Gaststätte in der Offenburger Straße in Lahr verschafft.

Wie die Polizei mitteilte, hebelten die Einbrecher ein gekipptes Fenster auf. In der Gaststätte klauten sie dann einen Bedienungsgeldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden.

Außerdem versuchten die Unbekannten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Es entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.