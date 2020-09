Exhibitionist belästigt Frau am Bahnhof Mahlberg Orschweier

Ein 25 bis 30-jähriger Mann setzte sich neben eine Frau, die am Bahnhof Mahlberg Orschweier auf einen Zug wartete. Dort begann er sexuelle Handlungen an sich selbst. Die Polizei such nun nach Zeugen.

Als am Mittwochmorgen eine Frau gegen 8.15 Uhr am Bahnhof Mahlberg auf einen Zug Richtung Freiburg gewartet hat, hat sich ein etwa 25 bis 30-jähriger Exhibitionist neben sie gesetzt. Nach Angaben der Polizei soll der bislang Unbekannte dort sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Später entfernte er sich über die Brücke in Richtung Bahnhofsstraße.

Zuvor spazierte der Unbekannte bereits über die Bahnbrücke und unterhielt sich dort nach derzeitigem Sachstand mit einer anderen Frau. Der Mann soll einen langen Bart getragen haben. Nach Aussage der Zeugin sei er mit einer langen beigen Hose und einer roten Basecap bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Exhibitionisten geben können, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 20 zu melden.