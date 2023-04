Bei einem Einbruch in ein Gebäude in Lahr ist ein Fernsehgerät gestohlen worden. Dabei verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zugang.

In ein Gebäude in der Lotzbeckstraße in Lahr ist im Zeitraum von letzter Woche Donnerstag bis dieser Woche Mittwoch eingebrochen worden. Dabei wurde ein Fernsehgerät gestohlen, wie die Polizei mitteilte.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über den Keller Zugang zu dem Gebäude. Die Polizei bittet um Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges mitbekommen haben.