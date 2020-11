Die Polizei muss am frühen Freitag zur Schlichtung der Situation ausrücken.

Eine 35-Jährige hat am frühen Freitag einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes und einen Beamten des Polizeirevier Lahr in einer Unterkunft in der Biermannstraße angegriffen. Bei dem Vorfall hat die Frau dem Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmen mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Der Mann hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen.

Gegen 0.30 Uhr wurden hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Lahr, welche zur Schlichtung der Situation beitragen wollten, von der Frau kurz nach ihrem Eintreffen ebenfalls angegriffen. Die Polizeibeamten konnten weitere Angriffe der Frau abwehren und Sie in Gewahrsam nehmen. Die weiteren polizeilichen Maßnahmen und der Transport in eine Spezialklinik wurden von erneuten verbalen wie auch körperlichen Anfeindungen der 35-Jährigen begleitet. Die Frau erwarten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.