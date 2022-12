Eine Autofahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall bei Lahr gestorben. Sie war mit einem Lkw zusammengestoßen und wurde in ihrem Auto eingeklemmt.

Eine 37 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochabend auf der B415 bei Lahr mit einem Lkw zusammengestoßen und gestorben. Sie hatte die A5 in Richtung Norden gegen 21.20 Uhr an der Anschlussstelle Lahr verlassen, wie das Polizeipräsidium Offenburg jetzt mitteilte.

Auf der B415 stieß sie an der Kreuzung mit einem Lkw aus Spanien zusammen, der auf der B415 in Richtung Schwanau unterwegs war. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.

Die B415 wurde in Richtung Schwanau gesperrt, wie auch die Auffahrt zur A5 in Richtung Norden. Der Verkehrsdienst Offenburg ermittelt zum Unfallhergang. Ein Sachverständiger wurde beauftragt.