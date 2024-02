Alkohol statt Führerschein: Polizei zieht Mann bei Lahr aus dem Verkehr

Ein 37-Jähriger ist am Freitag ohne Führerschein durch Friesenheim im Ortenaukreis gefahren. Dabei handelte es sich aber nicht um sein einziges Vergehen.

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in Friesenheim einen 37-jährigen Autofahrer kontrolliert. Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann betrunken in der Gemeinde bei Lahr unterwegs gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Nummernschild passt nicht zu Auto

Den Beamten sei aufgefallen, dass der 37-Jährige nicht mehr sicher habe fahren können. Deshalb führten sie laut der Mitteilung einen Alkoholtest durch. Dieser habe einen Wert von über 1,3 Promille ergeben.

Zudem habe der Mann keinen gültigen Führerschein mit sich geführt, heißt es von der Polizei. Darüber hinaus sei das Kennzeichen, das an dem Auto angebracht war, gar nicht auf das Fahrzeug des Mannes zugelassen.