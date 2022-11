Gefährdung für den Straßenverkehr: Betrunkener Autofahrer schlägt Auto in Lahr ein

Ein 23-Jähriger in Lahr schlägt ein Auto ein, fährt auf einen Transporter auf und flüchtet. Nach einer Verkettung von mehreren Straftaten am Donnerstag erwarten den Mann mehrere Strafanzeigen.

Ein 23-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Lahr mehrere Straftaten im Straßenverkehr begangen. Dabei schlug ein Auto ein und fuhr auf einen Polizisten und einen Zeugen zu, die sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen musste. Nun muss er seinen Führerschein abgeben, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann geriet zunächst am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr mit einem anderen Autofahrer in einen Streit. Er soll hierbei aus seinem Wagen ausgestiegen, sein Gegenüber beleidigt und auf dessen Auto eingeschlagen haben. Dabei vergaß er sein Auto gegen das Wegrollen zu sichern, sodass sein Wagen gegen einen davor stehenden Transporter prallte.

Daraufhin setzte sich der Mann in sein Auto und fuhr davon. Wenige Minuten später kehrte er jedoch wieder zurück. Hierbei fuhr er mit seinem Auto auf einen Polizeibeamten sowie einen Zeugen zu, sodass sich beide mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen mussten.

Die Polizei nahm in bei der anschließenden Fahndung im Eisweiherweg fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Den 23-Jährigen erwarten mehrere Strafanzeigen.