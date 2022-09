Gewaltige Denotation in Lahr–Mietersheim: Unbekannte sprengen Geldautomaten

Wände sind eingestürzt und Trümmerteile lagen in einem Radius von 40 Metern um die Explosionsstelle herum: Ein Geldautomat ist am frühen Freitagmorgen in Lahr gesprengt worden. Von den Tätern fehlt allerdings jede Spur.

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen in Lahr–Mietersheim einen Geldautomaten explodieren lassen. Wie die Polizei mitteilte, war der Automat in einer Bankfiliale in der Straße „Im Götzmann“ betroffen.

Mehrere Zeugen hörten gegen 3.25 Uhr laute Knallgeräusche. Durch die Denotation wurden Teile des Gebäudes stark beschädigt - auch Wände seien eingestürzt. Die Trümmerteile lagen in einem Umkreis von 40 Metern verteilt. Das Gebäude sei nicht mehr betretbar, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Aus diesem Grund wurde der Bereich weiträumig abgesperrt.

Bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Ob sie letztlich das Bargeld des Automaten stahlen, ist bislang auch unbekannt. Wer Hinweise zu der Explosion hat oder dem verdächtige Personen sowie Fahrzeuge im Bereich der Bankfiliale aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.