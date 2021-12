Handy geklaut: Drei Personen überfallen 17-Jährigen in Lahr

Mehrere Personen haben am Sonntag einen Jugendlichen in Lahr überfallen. Dabei bedrohten sie ihn und klauten sein Handy. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Drei unbekannte Personen haben am Sonntag einen 17-Jährigen am Bahnhof Lahr ausgeraubt. Dabei bedrohten sie den jungen Mann mit einem Messer, so die Polizei.

Der 17-Jährige hielt sich gegen 17.30 Uhr am Bahnhof auf als die drei Personen ihn bedrohten und die Herausgabe seines Handys forderten. Er kannte die drei Personen vom Sehen. Das Trio stieg danach in einen Zug in Richtung Offenburg ein und verließen diesen wieder am Bahnhof Friesenheim.

Eine direkte Fahndung am Bahnhof Lahr und Friesenheim blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt.