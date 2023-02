Hund attackiert Spaziergänger in Lahr

Ein unbekannter Hund hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 33-jährigen Mann in Lahr angegriffen. Er biss den Mann in die Hand und in das Gesicht, teilte die Polizei mit.

Der Mann war gegen 1.30 Uhr mit seinem eigenen Hund in der Friedhofstraße unterwegs. Dort näherte sich ihm eine unbekannte Hundebesitzerin. Auf einmal riss sich der der Hund der Frau los und attackierte den Mann. Bei dem Angriff stürzte der Mann und verletzte sich am Kopf.

Ohne sich um den Verletzten zu kümmern verließ die unbekannte Frau mit ihrem Hund den Unfallort.