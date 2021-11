Jugendliche fahren ohne Fahrerlaubnis in Lahr

Ein 15-Jähriger und 16-Jähriger sind am Donnerstag um 2.15 Uhr ohne Fahrerlaubnis durch Lahr gefahren. Dabei nahm sie die Polizei fest. Sie erwartet eine Anzeige.

Die Polizeibeamten bemerkten gegen 2.15 Uhr einen Jaguar auf einem Parkplatz von einem Einkaufszentrum. Dieser parkte anschließend vor einem Fast-Food-Restaurant. Als die Polizei die Insassen kontrollieren wollten entfernten sich diese.

Daraufhin verfolgte die Polizei sie und konnten einen der Jugendlichen festhalten. Dabei stellten sie fest, dass der 15-Jährige Jugendliche, ebenso wie sein 16-jähriger Freund, keine Fahrerlaubnis besitzen.