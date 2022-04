Jugendliche greift in Lahr Ladenarbeiter an

Eine 17-Jährige hat sich am Dienstag geweigert, ein Lebensmittelgeschäft in Lahr zu verlassen. Dabei verletzte sie wohl Mitarbeiter des Ladens.

In eine Spezialklinik hat die Polizei eine 17-Jährige am Dienstagabend gebracht. Die Jugendliche attackierte gegen 22 Uhr mehrere Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts in der Offenburger Straße, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten die Mitarbeiter sie aufgefordert, das Geschäft vor Ladenschluss zu verlassen.

Als eine Streife eintraf, verhielt sich die 17-Jährige zunächst ruhig. Auf der Fahrt in eine Jugendeinrichtung geriet sie anschließend allerdings in eine psychische Ausnahmesituation, hieß es von der Polizei. Laut Bericht befolgte sie dort keine Anweisungen und lief aufgebracht umher.

Die Polizei entschied deshalb, die Jugendliche in die Spezialklinik zu bringen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.