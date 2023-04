Ein Kellerbrand hat am Montagabend in einem Hochhaus im Lahrer Kanadaring zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Gegen 20.30 bemerkten Bewohner des Gebäudes starke Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Die ließ nach ihrer Ankunft das Gebäude, in dem 58 Menschen gemeldet sind, sofort räumen.

Den Brand konnten die Einsatzkräfte schnell löschen. Dadurch, dass der Rauch den Wohnbereich nicht erreichte, konnten die Bewohner nach gut einer Stunde zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 6:55 Uhr]