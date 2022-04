Kollision in Lahr: Autofahrer übersieht Radler

Ein Autofahrer hat am Dienstagmorgen in Lahr einen entgegenkommenden Radler beim Abbiegen übersehen, weswegen es zu einem Zusammenstoß gekommen ist.

Am Dienstag

Zu einer Kollision zwischen einem Radler und Autofahrer ist es am Dienstagmorgen an der Einmündung Feuerwehrstraße/Willy-Brandt-Straße in Lahr gekommen.

Der 33-jährige Fahrradfahrer sei gegen 7.45 Uhr auf der Feuerwehrstraße stadteinwärts unterwegs gewesen, informierte die Polizei.

Gleichzeitig beabsichtigte ein entgegenkommender Autofahrer nach links in die Willy-Brandt-Straße abzubiegen.

Radfahrer verletzte sich

Wegen der tief stehenden Sonne übersah der 28-jährige Autofahrer das Fahrrad und es kam zu einer Kollision.

Der Radler musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schwere seiner Verletzungen ist bislang noch unbekannt.

Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.