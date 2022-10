Lahr: 15-Jähriger fährt mit E-Scooter gegen geparktes Auto und stürzt

Zu einem Unfall ist es am Dienstag in Lahr gekommen, als ein E-Scooter-Fahrer gegen ein abgestelltes Auto gefahren ist.

Ein 15-jähriger Fahrer eines E-Scooters ist bei einer Kollision am Dienstagabend in Lahr verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Jugendliche gegen 17.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Blumenstraße unterwegs.

Vermutlich aus Unachtsamkeit fuhr er daraufhin auf ein abgestelltes Auto auf. Der 15-Jährige musste nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.