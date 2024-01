Betrunkener Mann schlägt auf geparktes Auto mit Stange in Lahr ein

Ein mutmaßlicher Täter hat in Lahr auf ein geparktes Auto mit einer Stange eingeschlagen. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Mann.

Ein mutmaßlicher Täter hat am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Erntestraße in Lahr auf ein geparktes Auto mit einer Stange eingeschlagen, teilte die Polizei mit.

Zeugen, die den Mann bei der Straftat beobachtet hatten, verständigten die Polizei. Der Streife gelang es, den möglichen Tatverdächtigen zu ermitteln.

Der mutmaßliche Täter war alkoholisiert unterwegs

Der Mann hatte sich außerdem mit über 0,6 Promille an das Steuer seines Autos gesetzt, sodass er sich neben dem Vorwurf der Straftat einer Sachbeschädigung auch mit einer Ordnungswidrikeitenanzeige auseinandersetzen muss. Das Motiv der Sachbeschädigung ist unklar.