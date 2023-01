Schwer verletzt

Lahr: Autofahrer verletzt vorfahrtsberechtigte Radfahrerin schwer

Ein 56-jähriger Autofahrer hat eine vorfahrtsberechtigte Radfahrerin am Donnerstagmorgen nach einem Unfall an einem Kreisverkehr am Hirschplatz in Lahr schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in das örtliche Klinikum zur medizinischen Versorgung.