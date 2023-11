Lahr: Mehrere Tausend Euro erbeutet Unbekannter

Ein Einbrecher hat am Sonntagmorgen in der Kirchstraße in Lahr ein Geschäft ausgeraubt. Dabei entwendete er mehrere Gegenstände.

Ein Unbekannter ist am Sonntagmorgen in ein Ladengeschäft in der Kirchstraße in Lahr eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Der Einbrecher konnte unerkannt fliehen

Gegen 7.30 Uhr verschaffte sich der Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür Zugang in das Geschäft. In der Folge entwendete er mehrere Gegenstände.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.