Eine Fußgängerin ist am vergangenen Freitag bei der Römerstraße in Lahr von einem Autofahrer sexuell belästigt worden. Der Mann konnte fliehen.

Ein 24-Jähriger hat am Freitag mit seinem Wagen auf der Römerstraße in Lahr neben einer Fußgängerin gehalten, keine Hose getragen und sich unsittlich berührt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann in gleicher Weise bereits Ende September im Bereich Lotzbeckstraße aufgefallen.

Keine Einzeltat

Der Verdächtige war gegen 14.45 Uhr auf der Römerstraße unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Auf eine entsprechend massive Ansprache seitens der Fußgängerin suchte der Tatverdächtige das Weite.

Er konnte im Rahmen der Fahndung festgestellt werden und sieht nun seinem Ermittlungsverfahren entgegen.

Wem der Mann in seinem schwarzen Renault Kleinwagen in ähnlicher Weise auffiel, meldet sich bei den Ermittlern der Kripo.